Десерт родом из детства: проверенный рецепт пряников "Малютка" на сметане

Домашняя выпечка может быть дешевой и вкусной. Попробуйте приготовить пряники "Малютка", которые обязательно погрузят вас в детство.

Тесто по этому рецепту получится пушистым и нежным. Пряники будут долго оставаться мягкими и свежими.

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Пошаговый рецепт пряников "Малютка"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 7

Ингредиенты для пряников:

– 400 миллилитров сметаны 20%;

– 400 граммов муки;

– 2 желтка;

– 3 четверти чайной ложки соды;

– 180 граммов сахара;

– ванильный сахар по вкусу.

Что нужно для глазури:

– 2 яичных белка;

– 120 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Добавьте к сметане соду и тщательно перемешайте. Влейте 2 желтка, всыпьте сахар и ванильный сахар и снова перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите тесто. Противень застелите пергаментом. Духовку разогрейте до 180 градусов. Половину теста переложите на присыпанную мукой поверхность, раскатайте пласт теста толщиной примерно 1,5 сантиметра. Вырежьте кружочки с помощью небольшого стакана. Переложите их на противень на некотором расстоянии друг от друга. Выпекайте 15 – 20 минут. Для глазури взбейте яичные белки с сахарной пудрой. Должна получиться густая глазурь, поэтому сахарной пудры может понадобиться даже больше чем 120 граммов. Дайте пряникам остыть, после чего окуните их в глазурь со всех сторон. Оставьте на несколько часов обсохнуть, периодически переворачивая.