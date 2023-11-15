Тесто по этому рецепту получится пушистым и нежным. Пряники будут долго оставаться мягкими и свежими.
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Пошаговый рецепт пряников "Малютка"
- Время: 1 час
- Порций: 7
Приготовление:
- Добавьте к сметане соду и тщательно перемешайте. Влейте 2 желтка, всыпьте сахар и ванильный сахар и снова перемешайте.
- Добавьте просеянную муку и замесите тесто.
- Противень застелите пергаментом. Духовку разогрейте до 180 градусов.
- Половину теста переложите на присыпанную мукой поверхность, раскатайте пласт теста толщиной примерно 1,5 сантиметра. Вырежьте кружочки с помощью небольшого стакана. Переложите их на противень на некотором расстоянии друг от друга. Выпекайте 15 – 20 минут.
- Для глазури взбейте яичные белки с сахарной пудрой. Должна получиться густая глазурь, поэтому сахарной пудры может понадобиться даже больше чем 120 граммов.
- Дайте пряникам остыть, после чего окуните их в глазурь со всех сторон. Оставьте на несколько часов обсохнуть, периодически переворачивая.