Тісто за цим рецептом вийде пухким і ніжним. Пряники довго залишатимуться м'якими та свіжими.

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Покроковий рецепт пряників "Малютка"

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 7

Інгредієнти для пряників:

– 400 мілілітрів сметани 20%;

– 400 грамів борошна;

– 2 жовтки;

– 3 чверті чайної ложки соди;

– 180 грамів цукру;

– ванільний цукор до смаку. Що потрібно для глазурі:

– 2 яєчні білки;

– 120 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Додайте до сметани соду та ретельно перемішайте. Влийте 2 жовтки, всипте цукор та ванільний цукор і знову перемішайте. Додайте просіяне борошно та замісіть еластичне тісто. Деко застеліть пергаментом. Духовку розігрійте до 180 градусів. Половину тіста перекладіть на присипану борошном поверхню, розкачайте пласт тіста завтовшки приблизно 1,5 сантиметра. Виріжте кружечки за допомогою невеликої склянки. Перекладіть їх на деко на деякій відстані одне від одного. Випікайте 15 – 20 хвилин. Для глазурі збийте яєчні білки з цукровою пудрою. Має вийти густа глазур, тому цукрової пудри може знадобитися навіть більше ніж 120 грамів. Дайте пряникам охолонути, після чого занурте їх в глазур з усіх боків. Залиште на кілька годин обсохнути, періодично перевертаючи.

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