Домашние специи: как самостоятельно приготовить ароматизированную соль

Диетологи в своих рекомандациях единодушны: соль в рационе следует свести к минимуму. Однако без этого ингредиента невозможно себе представить ни одного блюда. Чтобы усилить звучание всей гаммы вкусов, ее добавляют даже в десерты!

Хотя вредность соли известна, существует немало исследований, доказывающих, что умеренное употребление соли необходимо для нашего организма. Она стабилизирует обменные процессы и водно-солевой баланс в организме. Привычную соль стоит разбавить специями, тогда можно получить не только максимальную пользу от продукта, но и почувствовать особенный вкус.

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Существуют десятки видов соли, самыми популярными из которых являются гималайская, черная, французская и ароматизированная.

Секреты ароматизированной соли

Ваши блюда получат невероятный вкус, если добавить в них особую смесь, сделанную на основе морской соли. Такая соль является источником большого количества витаминов, минералов и других полезных веществ. Прекрасное дополнение к блюдам​ / Фото Unsplash

Для приготовления ароматизированной соли можно взять цитрусовые фрукты, нежные травы и специи. Прекрасно подойдут лимон, грейпфрут, майоран, тимьян, розмарин, паприка. Для пикантности можно добавить морскую капусту, сушеную кокосовую стружку, листья зеленого чая.

Цитрусовые компоненты лучше всего подойдут к курятине или индюшатине, морская капуста и водоросли – к рыбе и морепродуктам. А зеленый чай и кокосовая стружка прекрасно дополнят выпечку и блюда из яиц.

Замечательная идея / Фото Unsplash

Избранные ингредиенты следует добавлять только в сушеном виде и перед смешиванием с солью их следует мелко растолочь ступкой. Свежие ингредиенты следует предварительно высушить в духовке или в специальной сушке. Важно, чтобы испарилась вся лишняя влага.

Соль по ароматных блюд​ / Фото Unsplash

Для приготовления пикантной соли следует соединить 400 грамм морской соли и 100 грамм смеси ароматизаторов. Хранить такую соль стоит в герметичной емкости не более одного месяца.