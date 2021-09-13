Хоча шкідливість солі відома, існує чимало досліджень, які доводять, що помірне вживання солі необхідне для нашого організму. Вона стабілізує обмінні процеси й водно-сольовий баланс в організмі. Звичну сіль варто розбавити спеціями, тоді можна отримати не тільки максимальну користь від продукту, а й відчути особливий смак.

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Існують десятки видів солі, найпопулярнішими з яких є гімалайська, чорна, французька та ароматизована.

Секрети ароматизованої солі

Ваші страви отримають неймовірний смак, якщо додати у них особливу суміш, зроблену на основі морської солі. Така сіль є джерелом великої кількості вітамінів, мінералів та інших корисних речовин.

Чудове доповнення до страв / Фото Unsplash

Для приготування ароматизованої солі можна взяти цитрусові фрукти, ніжні трави та спеції. Чудово підійдуть лимон, грейпфрут, майоран, чебрець, розмарин, паприка. Для пікантності можна додати морську капусту, сушену кокосову стружку, листя зеленого чаю.

Цитрусові компоненти найкраще підійдуть до курятини чи індичатини, морська капуста і водорості – до риби та морепродуктів. А зелений чай і кокосова стружка прекрасно доповнять випічку та страви з яєць.

Чудова ідея / Фото Unsplash

Обрані інгредієнти слід додавати лише у сушеному вигляді й перед змішуванням із сіллю їх слід дрібно потовкти ступкою. Свіжі інгредієнти слід попередньо висушити в духовці або у спеціальній сушці. Важливо, щоб випарувалася вся зайва волога.

Сіль до запашних страв / Фото Unsplash

Для приготування пікантної солі слід з’єднати 400 грам морської солі й 100 грам суміші ароматизаторів. Зберігати таку сіль варто у герметичній місткості не більше одного місяця.