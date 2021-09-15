Сладко и по-домашнему: сырные пончики с сахарной пудрой

Творожные пончики – десерт родом из детства. Восхитительно пышные, ароматные и очень-очень вкусные. Щедро посыпьте пончики сахарной пудрой и неспешно наслаждайтесь ими с чашечкой кофе или чая.

Чтобы приготовить дома творожные пончики, вам понадобятся самые обычные ингредиенты и не более часа времени. Уверяем, эта вкуснятина покорит вас с первого кусочка!

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Рецепт творожных пончиков

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 12 – 18



Сырные пончики / Фото Пинтерест

– 250 г творога;– 3 куриных яйца;– 8 ст. л. муки;– 3 ст. л. сахара;– оливковое масло для жарки;– ½ ч. л. соды;– сахарная пудра – по вашему вкусу.

Приготовление:

Смешайте в миске сыр, яйца, муку, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.



Приготовление пончиков / Фото Еда

Налейте масло в небольшую кастрюлю и разогрейте до 180 – 200 градусов. С помощью чайной ложки сформируйте шарики.



Приготовление пончиков / Фото Еда

Обжарьте пончики в кипящем масле до румяной корочки.



Приготовление пончиков / Фото Еда

Готовые пончики переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.



Приготовление пончиков / Фото Еда

Посыпьте творожные пончики сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!