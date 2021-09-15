Чтобы приготовить дома творожные пончики, вам понадобятся самые обычные ингредиенты и не более часа времени. Уверяем, эта вкуснятина покорит вас с первого кусочка!
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Рецепт творожных пончиков
- Время: 40 минут
- Порции: 12 – 18
Сырные пончики / Фото Пинтерест
Приготовление:
- Смешайте в миске сыр, яйца, муку, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Приготовление пончиков / Фото Еда
- Налейте масло в небольшую кастрюлю и разогрейте до 180 – 200 градусов.
- С помощью чайной ложки сформируйте шарики.
Приготовление пончиков / Фото Еда
- Обжарьте пончики в кипящем масле до румяной корочки.
Приготовление пончиков / Фото Еда
- Готовые пончики переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.
Приготовление пончиков / Фото Еда
- Посыпьте творожные пончики сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!