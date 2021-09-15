Чтобы приготовить дома творожные пончики, вам понадобятся самые обычные ингредиенты и не более часа времени. Уверяем, эта вкуснятина покорит вас с первого кусочка!

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Рецепт творожных пончиков

  • Время: 40 минут
  • Порции: 12 – 18


Сырные пончики / Фото Пинтерест

Приготовление:

  1. Смешайте в миске сыр, яйца, муку, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте все ингредиенты.


Приготовление пончиков / Фото Еда

  1. Налейте масло в небольшую кастрюлю и разогрейте до 180 – 200 градусов.
  2. С помощью чайной ложки сформируйте шарики.


Приготовление пончиков / Фото Еда

  1. Обжарьте пончики в кипящем масле до румяной корочки.


Приготовление пончиков / Фото Еда

  1. Готовые пончики переложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.


Приготовление пончиков / Фото Еда

  1. Посыпьте творожные пончики сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!