Щоб приготувати вдома сирні пончики вам потрібні звичні інгредієнти та до години часу. Повірте, ці смаколики родом з дитинства закохають вас у себе з першого шматочка!
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Рецепт сирних пончиків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 – 18
Сирні пончики / Фото Пінтерест
Приготування:
- Змішайте в мисці сир, яйця, борошно, цукор, сіль та соду. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Налийте олію в невелику каструлю та розігрійте до 180 – 200 градусів.
- За допомогою чайної ложки сформуйте кульки.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Обсмажте пончики в киплячій олії до рум'яної скоринки.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Готові пончики перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
Приготування пончиків / Фото Їжа
- Посипте сирні пончики цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!