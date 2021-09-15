Щоб приготувати вдома сирні пончики вам потрібні звичні інгредієнти та до години часу. Повірте, ці смаколики родом з дитинства закохають вас у себе з першого шматочка!

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Рецепт сирних пончиків

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 12 – 18


Сирні пончики / Фото Пінтерест

Приготування:

  1. Змішайте в мисці сир, яйця, борошно, цукор, сіль та соду. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.


Приготування пончиків / Фото Їжа

  1. Налийте олію в невелику каструлю та розігрійте до 180 – 200 градусів.
  1. За допомогою чайної ложки сформуйте кульки.


Приготування пончиків / Фото Їжа

  1. Обсмажте пончики в киплячій олії до рум'яної скоринки.


Приготування пончиків / Фото Їжа

  1. Готові пончики перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.


Приготування пончиків / Фото Їжа

  1. Посипте сирні пончики цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!