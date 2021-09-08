Салат из зеленых помидоров на зиму — это лучшее решение для консервации на зиму. Вкусный и ароматный салат можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или есть с разнообразными мясными блюдами.
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Рецепт салата из зеленых помидоров на зиму
- Время: 14 часов
- Порции: 12
Салат из помидоров / Фото Гастроном
Приготовление:
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Тщательно помойте и почистите помидоры от плодоножек. Разрежьте каждый помидор на 4 части.
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Очищенную морковь натрите на грубой терке, добавьте к помидорам и перемешайте.
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Репчатый лук нарежьте кольцами и смешайте с остальными овощами.
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Добавьте специи к овощам: соль, сахар, перец и лавровые листочки. Залейте маслом и уксусом и оставьте мариноваться на 12 часов. За это время помидоры должны как следует пропитаться солью, сахаром, маслом.
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Переложите салат в кастрюлю и тушите на среднем огне 30 минут.
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Для салата лучше подготовить небольшие банки – 500 миллилитров.
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Подогретые и стерилизованные банки наполните готовым салатом и сразу же закройте крышками. Переверните их вверх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте салат охлаждаться при комнатной температуре.
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Готовый салат храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!