Салат из зеленых помидоров на зиму — это лучшее решение для консервации на зиму. Вкусный и ароматный салат можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или есть с разнообразными мясными блюдами.

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Рецепт салата из зеленых помидоров на зиму

Время: 14 часов

14 часов Порции: 12



Салат из помидоров / Фото Гастроном

Ингредиенты:

– 3 кг зеленых помидоров;

– 1,5 кг моркови;

– 1,5 кг репчатого лука;

– 300 г рафинированного масла;

– 300 мл уксуса 9%;

– 300 г сахара;

– 100 г соли;

– 5 шт. черного перца горошком;

– 5 лавровых листьев.

Приготовление: