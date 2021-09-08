Салат із зелених помідорів на зиму — це найкраще рішення, для консервації на зиму. Смачний та ароматний салат можна подавати до столу як самостійну страву або їсти з різноманітними м'ясними стравами.

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Рецепт салату із зелених помідорів на зиму

Час: 14 годин

14 годин Порції: 12



Салат з помідорів / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 3 кг зелених помідорів;

– 1,5 кг моркви;

– 1,5 кг ріпчастої цибулі;

– 300 г рафінованої олії;

– 300 мл оцту 9%;

– 300 г цукру;

– 100 г солі;

– 5 шт. чорного перцю горошком;

– 5 лаврових листків.

Приготування:

Ретельно помийте та почистіть помідори від плодоніжок. Розріжте кожен помідор на 4 частини.

Очищену моркву натріть на грубій тертці, додайте до помідорів та перемішайте.

Ріпчасту цибулю наріжте кільцями та змішайте з рештою овочів.

Додайте спеції до овочів: сіль, цукор, перець та лаврові листочки. Залийте олією та оцтом та залишіть маринуватися на 12 годин. За цей час помідори повинні, як слід просочитися сіллю, цукром, олією.

Перекладіть салат у каструлю та тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин.

Для салату краще підготувати невеликі банки – 500 мілілітрів.

Підігріті та стерилізовані банки наповніть готовим салатом і відразу ж закрийте кришками. Переверніть їх догори дном та вкрийте теплим рушником. Залишіть салат охолоджуватися при кімнатній температурі.