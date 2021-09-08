Салат із зелених помідорів на зиму — це найкраще рішення, для консервації на зиму. Смачний та ароматний салат можна подавати до столу як самостійну страву або їсти з різноманітними м'ясними стравами.
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Рецепт салату із зелених помідорів на зиму
- Час: 14 годин
- Порції: 12
Салат з помідорів / Фото Гастроном
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть помідори від плодоніжок. Розріжте кожен помідор на 4 частини.
- Очищену моркву натріть на грубій тертці, додайте до помідорів та перемішайте.
- Ріпчасту цибулю наріжте кільцями та змішайте з рештою овочів.
- Додайте спеції до овочів: сіль, цукор, перець та лаврові листочки. Залийте олією та оцтом та залишіть маринуватися на 12 годин. За цей час помідори повинні, як слід просочитися сіллю, цукром, олією.
- Перекладіть салат у каструлю та тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин.
- Для салату краще підготувати невеликі банки – 500 мілілітрів.
- Підігріті та стерилізовані банки наповніть готовим салатом і відразу ж закрийте кришками. Переверніть їх догори дном та вкрийте теплим рушником. Залишіть салат охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готовий салат зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!