Домашние заготовки: салат из зеленых помидоров на зиму

Помидоров сейчас на рынке – полным-полно и по разумным ценам. Так что не будем зевать – продолжим делать заготовки на зиму! Предлагаем рецепт вкусного салата из зеленых помидоров. Готовить его очень просто, а есть зимой будет очень вкусно!

Салат из зеленых помидоров на зиму — это лучшее решение для консервации на зиму. Вкусный и ароматный салат можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или есть с разнообразными мясными блюдами.

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Рецепт салата из зеленых помидоров на зиму

Время: 14 часов

14 часов Порции: 12



Салат из помидоров / Фото Гастроном

Приготовление:

Тщательно помойте и почистите помидоры от плодоножек. Разрежьте каждый помидор на 4 части. Очищенную морковь натрите на грубой терке, добавьте к помидорам и перемешайте. Репчатый лук нарежьте кольцами и смешайте с остальными овощами. Добавьте специи к овощам: соль, сахар, перец и лавровые листочки. Залейте маслом и уксусом и оставьте мариноваться на 12 часов. За это время помидоры должны как следует пропитаться солью, сахаром, маслом. Переложите салат в кастрюлю и тушите на среднем огне 30 минут. Для салата лучше подготовить небольшие банки – 500 миллилитров. Подогретые и стерилизованные банки наполните готовым салатом и сразу же закройте крышками. Переверните их вверх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте салат охлаждаться при комнатной температуре. Готовый салат храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

– 3 кг зеленых помидоров;– 1,5 кг моркови;– 1,5 кг репчатого лука;– 300 г рафинированного масла;– 300 мл уксуса 9%;– 300 г сахара;– 100 г соли;– 5 шт. черного перца горошком;– 5 лавровых листьев.