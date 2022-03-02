Домашний хлеб без дрожжей: рецепт украинского пекаря Игоря Лаврешина

2 марта 2022 , 12:22
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Источник:

фейсбук Лізи Глінська

Закончились дома дрожжи? Обойдемся без них. Всего четыре доступных ингредиента – и у вас будет хороший домашний хлеб.

Рецепт хлеба без дрожжей

  • Время: 50 минут
  • Порции: 1

Рецепт домашнего хлеба на дрожжах – читайте здесь

Ингредиенты:
 – ​340 граммов цельнозерновой пшеничной муки;
 – 115 граммов пшеничной муки высшего сорта;
 – 400 граммов простокваши или кефира (подойдет также сыворотка или даже вода с лимонной кислотой или уксусом);
 – 1 чайной ложки соли;
 – 1½ чайной ложки соды.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. В большой миске соедините все сухие ингредиенты.
  3. Добавьте простоквашу (или другой жидкий ингредиент, предусмотренный рецептом), чтобы получилось липкое тесто. Выложите его на присыпанную мукой поверхность и слегка, чтобы не усилить выделение углекислого газа, вымесите.
  4. Выпекают хлеб обычно в круглой форме для кексов/куличей, но можно и на камне/противне. Если будете печь хлеб в форме, то слегка смажьте ее маслом или любым жиром и подпылите мукой.
  5. Выложите тесто в форму, и сделайте на поверхности крестообразный надрез. Прикройте форму крышкой (или другой такой же формой для выпечки) и отправьте хлеб в духовку на 30 минут.
  6. Затем снимите с него крышку (форму) и выпекайте еще 15 минут.
  7.  Готовому хлебу дайте остыть под чистым полотенцем.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак