Ми дібрали для вас рецепт домашнього білого хліба, приготованого на воді. Всього кілька простих рухів і свіжа, хрумка домашня здоба буде на вашому столі.

Читайте також Продукти першої необхідності: рятівний перелік для наплічника

Рецепт білого хліба

Час: 4 години

4 години Порції: 1 штука

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 40 грамів вершкового масла;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 300 мілілітрів теплої води;

– олія.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб вона буле м'яким.

Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.

Помістіть борошно у велику миску і додайте вершкове масло. Додайте дріжджі з одного боку миски і сіль з іншого. Перемішайте всі інгредієнти ложкою.

Додайте половину теплої води і перемішайте. Продовжуйте додавати воду тонкою цівкою, добре перемішуючи, поки не зберете все борошно зі сторін миски. Замішуйте тісто до однорідної консистенції.

Змастіть олією робочу поверхню, викладіть тісто та розімніть. Складіть край тіста в середину, потім переверніть тісто на 45 градусів і повторіть. Робіть це кілька разів, поки тісто не буде дуже злегка покрите оливковою олією.

Знову замісіть тісто руками, щоб воно стало еластичним (4 – 5 хвилин), гладким. Можна підсипати борошно, щоб воно не липло.

Змастіть глибоку миску олією, викладіть тісто та накрийте шаром харчової плівки або кухонним рушником. Залишіть його на годину в теплому місці.

Застеліть деко папером для випікання або силіконовим килимком.

Коли тісто збільшиться вдвічі, витягніть його з миски, розімніть. Рукою розкачайте тісто, потім переверніть на 45 градусів і знову згорніть. Повторіть кілька разів. Акуратно переверніть і розгладьте тісто в круглу форму.

Помістіть здобу на застелене деко, накрийте рушником і залиште, поки він не збільшиться вдвічі. Це займе близько години.

Розігрійте духовку до 220 градусів в режимі "конвекція". Посипте хліб борошном. Використовуйте великий гострий ніж, щоб зробити неглибокі надрізи у верхній частині здоби, щоб створити ромбовий візерунок.

Випікайте хліб близько 30 хвилин.

Охолодіть готову здобу на решітці.

Смачного!