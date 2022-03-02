Рецепт хліба без дріжджів
- Час: 50 хвилин
- Порції: 1
Рецепт домашнього хліба на дріжджах, – читайте тут
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- У великій мисці з'єднайте сухі інгредієнти.
- Додайте кисляк (або інший рідкий інгредієнт, передбачений рецептом), щоб вийшло липке тісто. Викладіть його на присипану борошном поверхню й злегка, щоб не посилити виділення вуглекислого газу, вимісіть.
- Випікають хліб зазвичай у круглій формі для кексів/пасок, але можна й на камені/деку. Якщо пектимете хліб у формі, то злегка змастіть її олією або будь-яким жиром і припорошіть борошном.
- Викладіть тісто у форму й зробіть на поверхні хрестоподібний надріз. Прикрийте форму кришкою (або іншою такою підходящою формою для випічки) і відправте хліб до духовки на 30 хвилин.
- Потім зніміть кришку (форму) і випікайте ще 15 хвилин.
- Готовому хлібу дайте охолонути під рушником.
Смачного!