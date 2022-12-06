Ни одна магазинная сдоба не сравнится с домашней – это факт. Но, к сожалению, нам не всегда удается испечь идеальный хлеб своими руками. Всегда нужен проверенный "рабочий" рецепт.

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Одним из таких поделилась шеф-повар Валентина Саенко. Он будто только что испечен в Неаполе, ароматный, с оливками и специями.

Если предпочитаете классическую выпечку – не добавляйте дополнительных ингредиентов, и хлеб будет традиционным.

Рецепт домашнего хлеба с оливками

Время: 6 – 10 часов

6 – 10 часов Порции: 1

И ингредиенты:

– 450 граммов пшеничной муки;

– 1 чайная ложка соли;

– 5 граммов сухих дрожжей;

– 350 граммов теплой воды.

Дополнительно:

– 100 граммов зеленых оливок;

– сухой орегано.

Приготовление:

В большой миске смешиваем пшеничную муку, соль, дрожжи и начинку (нарезанные кольцами оливки и специи), заливаем теплой водой, перемешиваем.

Тесто должно немножко липнуть в руки, не должно сильно держать форму или быть эластичным. Можно добавить 30-50 граммов муки, но не больше.

Накрываем миску с тестом пищевой пленкой и оставляем в теплой комнате на ночь или более 5 часов.

Затем выкладываем тесто на стол, щедро посыпанный мукой. Не обходим – это важно. С минимальным количеством движений формируем буханку хлеба.

Выкладываем ее на пергамент и ставим форму с крышкой. Ставим хлеб в холодную духовку. Включаем на 230 градусов и печем 30 минут.

Через пол часа снимаем крышку и печем еще где-то 20 – 40 минут. Хлеб должен хорошо зарумяниться.

Достаем выпеченный хлеб, даем остыть хотя бы 10 минут.

Приятного тебе аппетита!