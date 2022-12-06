Жодна магазинна здоба не зрівняється з домашньою – це факт. Але, на жаль, нам не завжди вдається спекти ідеальний хліб власноруч. Завжди потрібне перевірений "робочий" рецепт.

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Одним з таких поділилася шеф-кухар Валентина Саєнко. Він наче щойно випечений у Неаполі, ароматний, з оливками та спеціями.

Якщо надаєте перевагу класичній випічці – не додавайте додаткових інгредієнтів, і хліб буде традиційним.

Рецепт домашнього хліба з оливками

Час: 6 – 10 годин

6 – 10 годин Порції: 1

Інгредієнти:

– 450 грамів пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 350 грамів теплої води.

Додатково:

– 100 грамів зелених оливок;

– сухий орегано.

Приготування:

У великій мисці змішуємо пшеничне борошно, сіль, дріжджі і начинку (нарізані кільцями оливки та спеції), заливаємо теплою водою, перемішуємо.

Тісто має трошки липнути до рук, не має сильно тримати форму, чи бути еластичне. Можна додати 30 – 50 грамів борошна, але не більше.

Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і залишаємо в теплій кімнаті на ніч, або понад 5 годин.

Опісля викладаємо тісто на стіл, щедро посипаний борошном. Не обминаємо – це важливо. З мінімальною кількістю рухів формуємо буханку хліба.

Викладаємо її на пергамент і ставимо форму з кришкою. Ставимо хліб у холодну духовку. Вмикаємо на 230 градусів і печемо 30 хвилин.

Через пів години знімаємо кришку і печемо ще десь 20 – 40 хвилин. Хліб має добре зарум'янитись.

Дістаємо випечений хліб, даємо охолонути хоча б 10 хвилин.

Смачного!