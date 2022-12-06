Как из итальянской пекарни: домашний хлеб с оливками
6 декабря 2022, 08:27Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Если вы не можете найти свой любимый хлеб в магазине – приготовьте его своими руками.
Ни одна магазинная сдоба не сравнится с домашней – это факт. Но, к сожалению, нам не всегда удается испечь идеальный хлеб своими руками. Всегда нужен проверенный "рабочий" рецепт.
Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Одним из таких поделилась шеф-повар Валентина Саенко. Он будто только что испечен в Неаполе, ароматный, с оливками и специями.
Если предпочитаете классическую выпечку – не добавляйте дополнительных ингредиентов, и хлеб будет традиционным.
Рецепт домашнего хлеба с оливками
- Время: 6 – 10 часов
- Порции: 1
– 450 граммов пшеничной муки;
– 1 чайная ложка соли;
– 5 граммов сухих дрожжей;
– 350 граммов теплой воды.
Дополнительно:
– 100 граммов зеленых оливок;
– сухой орегано.
Приготовление:
- В большой миске смешиваем пшеничную муку, соль, дрожжи и начинку (нарезанные кольцами оливки и специи), заливаем теплой водой, перемешиваем.
- Тесто должно немножко липнуть в руки, не должно сильно держать форму или быть эластичным. Можно добавить 30-50 граммов муки, но не больше.
- Накрываем миску с тестом пищевой пленкой и оставляем в теплой комнате на ночь или более 5 часов.
- Затем выкладываем тесто на стол, щедро посыпанный мукой. Не обходим – это важно. С минимальным количеством движений формируем буханку хлеба.
- Выкладываем ее на пергамент и ставим форму с крышкой. Ставим хлеб в холодную духовку. Включаем на 230 градусов и печем 30 минут.
- Через пол часа снимаем крышку и печем еще где-то 20 – 40 минут. Хлеб должен хорошо зарумяниться.
- Достаем выпеченный хлеб, даем остыть хотя бы 10 минут.
Приятного тебе аппетита!