Ароматный хлеб с хрустящей корочкой понравится всем. Для теста используют зеленую гречку, тыквенные семечки, лен, кунжут. Тесто готовить просто, но нужно время для выпекания.
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Хлеб подают в различным блюдам на завтрак, обед, ужин, готовят брускетты с сыром или джемом.
Гречневый хлеб с семенами / Фото с инстаграм Fat Killers
Как приготовить хлеб из гречки
- Время: 2 часа
- Порции: 1
- Калорийность на 100 граммов: 228 ккал
- Гречку промыть заранее замочите в миске с водой на 8 часов. Промойте, сцедите воду.
- В гречку добавьте лимонный сок, соду, соль, семена, выложите в чашу блендера, измельчить до однородной консистенции. Накройте крышкой или пищевой пленкой, сделайте небольшое отверстие, оставить еще на 8 – 12 часов.
- Выложите тесто в силиконовую форму, сверху посыпьте семенами.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 1,5 – 2 часа. Готовность проверяйте зубочисткой.
- Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!