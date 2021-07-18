Ароматный хлеб с хрустящей корочкой понравится всем. Для теста используют зеленую гречку, тыквенные семечки, лен, кунжут. Тесто готовить просто, но нужно время для выпекания.

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Хлеб подают в различным блюдам на завтрак, обед, ужин, готовят брускетты с сыром или джемом.

Гречневый хлеб с семенами / Фото с инстаграм Fat Killers

Как приготовить хлеб из гречки

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1

1 Калорийность на 100 граммов: 228 ккал

Ингредиенты:

– 500 граммов зеленой гречки;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 15 граммов тыквенных семечек (кунжута, льна);

– 2 грамма соды;

– соль.