Ароматний хліб з хрусткою скоринкою сподобається усім. Для тіста використовують зелену гречку, гарбузове насіння, льон, кунжут. Тісто готувати просто, але потрібен час для випікання.

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Хліб подають до різноманітних страв на сніданок, обід, вечерю, готують брускети з сиром або джемом.

Гречаний хліб з насінням/ Фото з інстаграму Fat Killers

Як приготувати хліб з гречки

Час: 2 години

2 години Порції: 1

1 Калорійність на 100 грамів: 228 ккал

Інгредієнти:

– 500 грамів зеленої гречки;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 15 грамів гарбузового насіння (кунжуту, льону);

– 2 грами соди;

– сіль.