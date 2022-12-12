Хумус – это пастообразная начинка, которую готовят из отварного или консервированного нута, кунжутной пасты (тхины или тахины) и специй.
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Обычно его подают с лавашем, щупой, или лаффе (обжаренный тонкий лаваш). Мы любим хумус с овощами, фалафелем и хлебцами или тостами. Готовить хумус совсем не трудно, а проверенным рецептом охотно поделился украинский шеф-повар Николай Люлько.
Рецепт домашнего хумуса
- Время: 80 минут
Приготовление:
- Если вы выбрали для приготовления сухого нута, следует предварительно его замочить на ночь и отварить до мягкого состояния.
- Все ингредиенты перебиваем до однородной массы в блендере.
- Подаем с гренками или овощами.
- Хумус можно посыпать специей в сумах и полить маслом по желанию.
Пусть вкушает!