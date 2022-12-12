Хумус – это пастообразная начинка, которую готовят из отварного или консервированного нута, кунжутной пасты (тхины или тахины) и специй.

Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке

Обычно его подают с лавашем, щупой, или лаффе (обжаренный тонкий лаваш). Мы любим хумус с овощами, фалафелем и хлебцами или тостами. Готовить хумус совсем не трудно, а проверенным рецептом охотно поделился украинский шеф-повар Николай Люлько.

Рецепт домашнего хумуса

Время: 80 минут

Ингредиенты:

– 560 граммов отварного нута;

– 150 г воды в которой варился нут (аквафаба);

– 10 граммов соли;

– 15 граммов чеснока;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 70 граммов оливкового масла;

– 20 граммов кунжутного масла;

– 100 граммов пасты тахини;

– 100 граммов арахисовой пасты.

Приготовление:

Если вы выбрали для приготовления сухого нута, следует предварительно его замочить на ночь и отварить до мягкого состояния.

Все ингредиенты перебиваем до однородной массы в блендере.

Подаем с гренками или овощами.

Хумус можно посыпать специей в сумах и полить маслом по желанию.

Пусть вкушает!