Хумус – это пастообразная начинка, которую готовят из отварного или консервированного нута, кунжутной пасты (тхины или тахины) и специй.

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Обычно его подают с лавашем, щупой, или лаффе (обжаренный тонкий лаваш). Мы любим хумус с овощами, фалафелем и хлебцами или тостами. Готовить хумус совсем не трудно, а проверенным рецептом охотно поделился украинский шеф-повар Николай Люлько.

Рецепт домашнего хумуса

  • Время: 80 минут

Приготовление:

  • Если вы выбрали для приготовления сухого нута, следует предварительно его замочить на ночь и отварить до мягкого состояния.
  • Все ингредиенты перебиваем до однородной массы в блендере.
  • Подаем с гренками или овощами.
  • Хумус можно посыпать специей в сумах и полить маслом по желанию.

Пусть вкушает!