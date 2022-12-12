Хумус – це пастоподібна начинка, яку готують з відвареного або консервованого нуту, кунжутної пасти (тхіни, або тахіни) та спецій.
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Зазвичай його подають з лавашем, мацою, або лаффе (обсмажений тонкий лаваш). Ми полюбляємо хумус з овочами, фалафелем та хлібцями чи тостами. Готувати хумус зовсім не важко, а перевіреним рецептом залюбки поділився український шеф-кухар Микола Люлько.
Рецепт домашнього хумусу
- Час: 80 хвилин
Приготування:
- Якщо ви обрали для приготування сухого нуту слід попередньо його замочити на ніч та відварити до м'якого стану.
- Всі інгредієнти перебиваємо до однорідної маси в блендері.
- Подаємо з грінками чи овочами.
- Хумус можна посипати спецією сумах та полити олією за бажанням.
Нехай смакує!