Хумус – це пастоподібна начинка, яку готують з відвареного або консервованого нуту, кунжутної пасти (тхіни, або тахіни) та спецій.

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Зазвичай його подають з лавашем, мацою, або лаффе (обсмажений тонкий лаваш). Ми полюбляємо хумус з овочами, фалафелем та хлібцями чи тостами. Готувати хумус зовсім не важко, а перевіреним рецептом залюбки поділився український шеф-кухар Микола Люлько.

Рецепт домашнього хумусу

Час: 80 хвилин

Інгредієнти:

– 560 грамів відварного нуту;

– 150 грамів води у якій варився нут (аквафаба);

– 10 грамів солі;

– 15 грамів часнику;

– 20 мілілітрів лимонного соку;

– 70 грамів оливкової олії;

– 20 грамів кунжутної олії;

– 100 грамів пасти тахіні;

– 100 грамів арахісової пасти.

Приготування:

Якщо ви обрали для приготування сухого нуту слід попередньо його замочити на ніч та відварити до м'якого стану.

Всі інгредієнти перебиваємо до однорідної маси в блендері.

Подаємо з грінками чи овочами.

Хумус можна посипати спецією сумах та полити олією за бажанням.

Нехай смакує!