Звезда любой вечеринки: готовим домашний хумус
12 декабря 2022, 11:54Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Хумус популярна закуска еврейской кухни, которая тоже очень полюбилась украинцам. Чтобы и вы могли лакомиться ею хоть ежедневно, мы выбрали проверенный рецепт.
Хумус – это пастообразная начинка, которую готовят из отварного или консервированного нута, кунжутной пасты (тхины или тахины) и специй.
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Обычно его подают с лавашем, щупой, или лаффе (обжаренный тонкий лаваш). Мы любим хумус с овощами, фалафелем и хлебцами или тостами. Готовить хумус совсем не трудно, а проверенным рецептом охотно поделился украинский шеф-повар Николай Люлько.
Рецепт домашнего хумуса
- Время: 80 минут
– 560 граммов отварного нута;
– 150 г воды в которой варился нут (аквафаба);
– 10 граммов соли;
– 15 граммов чеснока;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 70 граммов оливкового масла;
– 20 граммов кунжутного масла;
– 100 граммов пасты тахини;
– 100 граммов арахисовой пасты.
Приготовление:
- Если вы выбрали для приготовления сухого нута, следует предварительно его замочить на ночь и отварить до мягкого состояния.
- Все ингредиенты перебиваем до однородной массы в блендере.
- Подаем с гренками или овощами.
- Хумус можно посыпать специей в сумах и полить маслом по желанию.
Пусть вкушает!