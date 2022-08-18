Приготовить домашний крем-сыр Филадельфия очень просто. Вкус, как у оригинала, а по деньгам гораздо экономнее. Его можно использовать для чизкейков, тортов, роллов, кремов, бутербродов.

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Для рецепта вам нужны простые ингредиенты, такие как: сметана, йогурт, лимонный сок и соль. ⠀ ⠀

Рецепт домашнего крем-сыра Филадельфия

  • Время: 12 – 14 часов
  • Порции: 360 грамм

Приготовление:

  • Смешайте сметану с йогуртом и лимонным соком, добавьте соли. Переложите сито в глубокую миску, ведь будет выделяться сыворотка. Укройте его марлей в 3 – 4 слоя.
  • Вылейте массу на сито и подверните края марли. Сверху поставьте миску с водой, или что-нибудь тяжелое.
  • Уберите все в холодильник как минимум на 12 часов. Вся сыворотка стечет, а в марле останется вкусный крем-сыр Филадельфия.

Приятного тебе аппетита!

Выход крем-сыра зависит от количества продукции, но около 350-360 граммов у вас будет гарантировано.