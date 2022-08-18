Приготувати домашній крем-сир Філадельфія надзвичайно просто. Смак, як в оригіналу, а по грошах значно економніше. Його можна використовувати для чизкейка, тортів, ролів, кремів, бутербродів.

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Для рецепта вам потрібні прості інгредієнти такі як: сметана, йогурт, лимонний сік та сіль. ⠀ ⠀

Рецепт домашнього крем-сиру Філадельфія

Час: 12 – 14 годин

12 – 14 годин Порції: 360 грамів

Інгредієнти:

– 400 грамів сметани;

– 200 грамів натурального йогурту;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Змішайте сметану з йогуртом та лимонним соком, додайте солі. Перекладіть сито в глибоку миску, адже буде виділятися сироватка. Вкрийте його марлею в 3 – 4 шари.

Вилийте масу на сито та підгорніть краї марлі. Зверху поставте миску з водою, або щось важке.

Приберіть все у холодильник, як мінімум, на 12 годин. Уся сироватка стече, а в марлі залишиться смачний крем-сир Філадельфія.

Смачного!

Вихід крем-сиру залежить від кількості продукції, але близько 350 – 360 грамів у вас буде гарантовано.