Очень вкусный суп с лапшой и яйцом, который понравится всем. Он состоит из простых и доступных ингредиентов, а наварить его можно на несколько дней.
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Суп с курицей и яйцом согреет в холодный зимний день, насытится в считанные минуты. Лапшу можно выбрать любую: от пасты фарфале до обычного спагетти.
Рецепт домашнего куриного супа с яйцом.
- Время: 35 – 40 минут
- Порции: 2 – 4
Приготовление:
- Отвариваем куриное филе 20 – 25 минут.
- Параллельно нарезаем лук мелкими кубиками и обжариваем на разогретой сковороде. Добавляем натертую морковь и специи – обжариваем еще 10 минут.
- В филе добавляем лапшу или макароны и варим до готовности.
- В конце добавляем лук с морковью, смесь перцев.
- Перед подачей на стол добавляем очищенное яйцо и зелень.
Приятного тебе аппетита!