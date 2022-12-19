Очень вкусный суп с лапшой и яйцом, который понравится всем. Он состоит из простых и доступных ингредиентов, а наварить его можно на несколько дней.

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Суп с курицей и яйцом согреет в холодный зимний день, насытится в считанные минуты. Лапшу можно выбрать любую: от пасты фарфале до обычного спагетти.

Рецепт домашнего куриного супа с яйцом.

  • Время: 35 – 40 минут
  • Порции: 2 – 4

Приготовление:

  • Отвариваем куриное филе 20 – 25 минут.
  • Параллельно нарезаем лук мелкими кубиками и обжариваем на разогретой сковороде. Добавляем натертую морковь и специи – обжариваем еще 10 минут.
  • В филе добавляем лапшу или макароны и варим до готовности.
  • В конце добавляем лук с морковью, смесь перцев.
  • Перед подачей на стол добавляем очищенное яйцо и зелень.

Приятного тебе аппетита!