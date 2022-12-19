Дуже смачний суп з локшиною та яйцем, який сподобається всім. Він складається з простих та доступних інгредієнтів, а наварити його можна одразу на кілька днів.
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Суп з куркою та яйцем зігріє у холодний зимовий день, наситить залічені хвилини. Локшину можна обрати будь-яку: від пасти фарфале до звичайного спагеті.
Рецепт домашнього курячого супу з яйцем
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порції: 2 – 4
Приготування:
- Відварюємо куряче філе 20 – 25 хвилин.
- Паралельно нарізаємо цибулю дрібними кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Додаємо натерту моркву та спеції – обсмажуємо ще 10 хвилин.
- До філе додаємо локшину або макарони та варимо до готовності.
- Наприкінці додаємо цибулю з морквою, суміш перців.
- Перед подачею до столу додаємо очищене яйце та зелень.
Смачного!