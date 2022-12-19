Домашний куриный суп с лапшой и яйцом
19 декабря 2022, 13:48Читати новину українською
Источник:Инстаграм Тате Чуднова
Зимой особенно вкусны домашние супы, а если они еще с курочкой – вкусняшка.
Очень вкусный суп с лапшой и яйцом, который понравится всем. Он состоит из простых и доступных ингредиентов, а наварить его можно на несколько дней.
Читайте также Идеальное завершение рабочей недели: готовим голени в соево-медовой глазури.
Суп с курицей и яйцом согреет в холодный зимний день, насытится в считанные минуты. Лапшу можно выбрать любую: от пасты фарфале до обычного спагетти.
Рецепт домашнего куриного супа с яйцом.
- Время: 35 – 40 минут
- Порции: 2 – 4
– 300 граммов куриного филе;
– 70 граммов лапши или макарон;
– 1 репчатый лук;
– 1 морковь;
– соль;
– смесь перцев;
– 2 отварных яйца;
– любимая зелень.
Приготовление:
- Отвариваем куриное филе 20 – 25 минут.
- Параллельно нарезаем лук мелкими кубиками и обжариваем на разогретой сковороде. Добавляем натертую морковь и специи – обжариваем еще 10 минут.
- В филе добавляем лапшу или макароны и варим до готовности.
- В конце добавляем лук с морковью, смесь перцев.
- Перед подачей на стол добавляем очищенное яйцо и зелень.
Приятного тебе аппетита!