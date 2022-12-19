Домашний куриный суп с лапшой и яйцом

Зимой особенно вкусны домашние супы, а если они еще с курочкой – вкусняшка.

Очень вкусный суп с лапшой и яйцом, который понравится всем. Он состоит из простых и доступных ингредиентов, а наварить его можно на несколько дней.

Читайте также Идеальное завершение рабочей недели: готовим голени в соево-медовой глазури.

Суп с курицей и яйцом согреет в холодный зимний день, насытится в считанные минуты. Лапшу можно выбрать любую: от пасты фарфале до обычного спагетти.

Рецепт домашнего куриного супа с яйцом.

Время: 35 – 40 минут

35 – 40 минут Порции: 2 – 4

– 300 граммов куриного филе;– 70 граммов лапши или макарон;– 1 репчатый лук;– 1 морковь;– соль;– смесь перцев;– 2 отварных яйца;– любимая зелень.

Приготовление:

Отвариваем куриное филе 20 – 25 минут.

Параллельно нарезаем лук мелкими кубиками и обжариваем на разогретой сковороде. Добавляем натертую морковь и специи – обжариваем еще 10 минут.

В филе добавляем лапшу или макароны и варим до готовности.

В конце добавляем лук с морковью, смесь перцев.

Перед подачей на стол добавляем очищенное яйцо и зелень.

Приятного тебе аппетита!