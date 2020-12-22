Как приготовить домашний майонез для салатов – рецепт от Лизы Глинской
Кондитер и судья "Мастер шеф. Профессионалы" 1 сезона Елизавета Глинская заправляет салаты только домашним майонезом, который готовит собственноручно из тщательно вымытых яиц. Айда готовить вместе!
Елизавета Глинская поделилась со своими поклонниками рецептом настоящего домашнего майонеза на своей странице в соцсети инстаграм. Майонез без консервантов и добавок, приготовленный собственноручно прекрасно подойдет для заправки салатов.
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Как приготовить настоящий домашний майонез для салатов
- Тщательно помойте яйца, разделите желток и белок.
- В глубокой миске или чаше блендера соедините желток и горчицу – взбейте до однородной массы.
- Тоненькой струйкой вливайте в яичную массу масло и продолжайте взбивать смесь.
- Добавьте часть сметаны – взбейте блендером. Выжмите лимонный сок и снова вливайте остатки масла – продолжайте взбивать до пышной однородной массы.
- Доведите майонез до вкуса специями и перемешайте. Вкусный домашний майонез готов – приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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