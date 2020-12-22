Кондитер и судья "Мастер шеф. Профессионалы" 1 сезона Елизавета Глинская заправляет салаты только домашним майонезом, который готовит собственноручно из тщательно вымытых яиц. Айда готовить вместе!

Елизавета Глинская поделилась со своими поклонниками рецептом настоящего домашнего майонеза на своей странице в соцсети инстаграм. Майонез без консервантов и добавок, приготовленный собственноручно прекрасно подойдет для заправки салатов.

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Как приготовить настоящий домашний майонез для салатов

Ингредиенты:

– 40 г яичного желтка;

– 1 ч. л горчицы;

– 300-320 мл масла;

– 1 ч. л лимонного сока

– соль,

– 100 г белого йогурта или нежирной сметаны.