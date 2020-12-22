Кондитер та суддя "Мастер шеф. Професіонали" 1 сезону Єлизавета Глінська заправляє салати тільки домашнім майонезом, котрий готує власноруч з ретельно вимитих яєць. Гайда готувати разом!

Єлизавета Глінська поділилась зі своїми шанувальниками рецептом справжнього домашнього майонезу на своїй сторінці у соцмережі інстаграм. Майонез без консервантів та домішок, приготований власноруч чудово підійде для заправки салатів.

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Як приготувати справжній домашній майонез для салатів

Інгредієнти:

– 40 г яєчного жовтка;

– 1 ч. л гірчиці;

– 300-320 мл олії;

– 1 ч. л лимонного соку;

– сіль;

– 100 г білого йогурту або нежирної сметани.