Нежное мороженое готовят из натурального йогурта, свежей или замороженной вишни, черешни с добавлением сливок и сахара. Если вы следите за своей фигурой не добавляйте сахар. Мороженое получается в меру сладким.

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Для приготовления мороженого выбирайте лучшие продукты – от этого зависит его вкус. Используйте натуральный йогурт без добавления сахара или греческий йогурт. Также добавляйте в мороженое любые любимые фрукты, шоколад, какао или измельченные орехи, кокосовую стружку, ягоды для декора.

Рецепт мороженого с йогуртом

Время: 10 минут

10 минут Порции: 8

8 Калорийность на 100 граммов: 82 ккал

Ингредиенты:

– 500 граммов натурального йогурта;

– 200 граммов вишни;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов тростникового сахара.

Помойте тщательно вишню, очистите от косточек, выложите в блендер, добавьте сахар, ванильный сахар, измельчите до состояния пюре. В миску выложите охлажденный йогурт, добавьте вишневое пюре, взбейте миксером до однородной консистенции. Выложите в форму. Если есть специальная форма для мороженого, выложите пюре, добавьте деревянные палочки, отправьте в холодильник на 3 – 4 часа.

Вишневое мороженое на палочке / Фото Unsplash

Рецепт мороженого со сливками

Время: 15 – 20 минут

15 – 20 минут Порции: 8 – 10

8 – 10 Калорийность на 100 граммов: 225 ккал

Ингредиенты:

– 400 граммов вишни;

– 100 граммов тростникового сахара;

– 150 миллилитров натурального йогурта;

– 150 миллилитров сливок 33%.

Вишню тщательно помойте, очистите от косточек. В чашу блендера выложите сахар, вишню, йогурт, измельчите в блендере до состояния пюре. Сливки взбейте миксером, влейте вишневое пюре, перемешайте. Выложите в форму, отправьте в холодильник на 4 часа.

Вишневое мороженое / Фото Unsplash

Рецепт мороженого с шоколадом

Время: 15 минут

15 минут Порции: 6 – 8

6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 187 ккал

Ингредиенты:

– 500 граммов натурального йогурта;

– 250 граммов вишни;

– 80 граммов коричневого сахара;

– 100 граммов шоколада.

Вишневое мороженое / Фото Unsplash