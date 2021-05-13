Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями в инстаграм рецептом соус тартар, который он добавил вместо майонеза к известному салату "Шуба".
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Шеф-повар уверен, что соус тартар понравится вам и вашей семье, но заметил, что на вкус он получается с кислинкой.
Рецепт домашнего соуса тартар⠀
- Тщательно взбейте куриные желтки с горчицей, сахаром и солью. Тонкой струйкой вливайте в них масло и продолжайте взбивать соус.
- Добавьте к соусу винный уксус, сметану и перемешайте.
- Мелко нарежьте свежую зелень, каперсы и корнишоны и добавьте к соусу.
- Перемешайте соус тартар и наслаждайтесь его вкусом. Приятного аппетита!