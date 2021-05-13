Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами в інстаграм рецептом соус тартар, який він додав замість майонезу до відомого салату "Шуба".
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Шеф-кухар впевнений, що соус тартар сподобається вам та вашій родині, але зауважив, що на смак він виходить з кислинкою.
Рецепт домашнього соусу тартар⠀
- Ретельно збийте курячі жовтки з гірчицею, цукром та сіллю. Тонкою цівкою вливайте до них олію та продовжуйте збивати соус.
- Додайте до соусу винний оцет, сметану та перемішайте.
- Дрібно наріжте свіжу зелень, каперси та корнішони та додайте до соусу.
- Перемішайте соус тартар та насолоджуйтесь його смаком. Смачного!