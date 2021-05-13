Мы подготовили для вас рецепт вкусного гарнира из зеленого горошка – нежное домашнее пюре с мятой. Пюре из горошка готовится за несколько минут, а его вкус вы запомните на долго.

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Пюре из горошка и мяты прекрасно дополнять блюдо из рыбы или курятины. Нежная текстура гарнира и аромат блюда с легкостью будет конкурировать с ресторанной подачей.

Рецепт гарнира из зеленого горошка

Ингредиенты:

– зеленый горошек

– мята;

– сливки;

– сливочное масло;

– специи.