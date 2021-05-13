Мы подготовили для вас рецепт вкусного гарнира из зеленого горошка – нежное домашнее пюре с мятой. Пюре из горошка готовится за несколько минут, а его вкус вы запомните на долго.
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Пюре из горошка и мяты прекрасно дополнять блюдо из рыбы или курятины. Нежная текстура гарнира и аромат блюда с легкостью будет конкурировать с ресторанной подачей.
Рецепт гарнира из зеленого горошка
- В сотейник выложите немного сливочного масла и растопите его на среднем огне.
- Добавьте горошек к маслу и обжаривайте его несколько минут.
- Влейте в сотейник с горошком сливок на ваш вкус, бросьте несколько листиков свежей или мороженой мяты и тушите 3 – 5 минут.
- Заправьте горошек солью, черным молотым перцем и перемешайте.
- Готовый горошек измельчите в пюре с помощью блендера.
- Пюре из горошка подавайте к столу горячим. Приятного аппетита!