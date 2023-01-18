Теперь только домашний зефир: проверенный рецепт
18 января 2023, 17:33Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Обожаете зефир? А как насчет того, чтобы приготовить его дома и сделать простоквашей – с лимоном.
Готовить домашние зефиры совсем несложно, а получается натурально, в меру сладко. Лимон добавляет вкусности особый вкус и приятную кислинку.
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Попробуйте такой вариант домашних сладостей и вы уже не вернетесь в магазинные – гарантируем.
Рецепт лимонного зефира
- Время: от 4 часов до 8 часов
- Порции: 14 половинок или 7 полноценных штук.
– 75 граммов лимонного пюре (2 лимона);
– 140 граммов сахара;
– 50 миллилитров воды;
– 10 граммов агар-агара;
– желтый краситель (по желанию).⠀ ⠀
Для меренги:
– 35 граммов яичного белка;
– щепотка лимонной кислоты;
– 35 граммов сахара. ⠀ ⠀
Для осыпания:
– 5 граммов кукурузного крахмала;
– 10 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Лимоны разрезаем пополам и на четыре части. Снимаем кожуру и пробиваем блендером. Увариваем до легкой загущения (или можно взять готовое лимонное пюре без сахара).
- К получившемуся 75 граммам пюре добавляем 140 граммов сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем. Ставим на средний огонь и помешивая, доводим до кипения. Немного убавляем огонь и помешивая, держим на плите 4 – 5 минут.
- Как только сироп довели до кипения, к яичному белку добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпаем 35 г сахара и взбиваем практически до пиков.
- Продолжаем взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп (если есть термометр – температура сиропа должна быть 104 – 106 градусов). После того как влили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера несколько минут до густой и плотной массы.
- Выкладываем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀ ⠀
- Сочетаем две половинки зефира и осыпаем смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Храним в закрытом контейнере до 2-х недель.
Приятного тебе аппетита!