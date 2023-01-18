Лимонно-маковый кекс – это простой, быстрый десерт, который понравится каждому. С ним справится даже начинающий в выпечке.

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Яркий и оригинальный вкус кекса покорит из первого кусочка, а гости будут просто рецепт, чтобы воспроизвести его дома.

Рецепт лимонно-макового кекса

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Смешиваем просеянную муку, мак, соль и разрыхлитель.
  • Взбиваем миксером мягкое сливочное масло с сахаром, добавляем яйца, не переставая взбивать масляную массу.
  • Добавляем цедру лимона, сметану или йогурт. Перемешиваем массу и небольшими порциями всыпаем сухие ингредиенты.
  • Выкладываем тесто в форму 20х10 сантиметров, разравниваем ложкой.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20 – 30 минут до готовности.
  • Готовую выпечку охлаждаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!