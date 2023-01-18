Лимонно-маковый кекс – это простой, быстрый десерт, который понравится каждому. С ним справится даже начинающий в выпечке.

Читайте также Салат с черносливом и курицей: пальчики оближете

Яркий и оригинальный вкус кекса покорит из первого кусочка, а гости будут просто рецепт, чтобы воспроизвести его дома.

Рецепт лимонно-макового кекса

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 2 столовые ложки мака;

– 115 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 2 куриных яйца;

– 240 миллилитров густой сметаны или йогурта;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– пол чайной ложки соли;

– цедра лимона;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Смешиваем просеянную муку, мак, соль и разрыхлитель.

Взбиваем миксером мягкое сливочное масло с сахаром, добавляем яйца, не переставая взбивать масляную массу.

Добавляем цедру лимона, сметану или йогурт. Перемешиваем массу и небольшими порциями всыпаем сухие ингредиенты.

Выкладываем тесто в форму 20х10 сантиметров, разравниваем ложкой.

Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем кекс 20 – 30 минут до готовности.

Готовую выпечку охлаждаем, вынимаем из формы и посыпаем сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!