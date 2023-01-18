Готовить домашние зефиры совсем несложно, а получается натурально, в меру сладко. Лимон добавляет вкусности особый вкус и приятную кислинку.

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Рецепт лимонного зефира

Время: от 4 часов до 8 часов

от 4 часов до 8 часов Порции: 14 половинок или 7 полноценных штук.

Ингредиенты для сиропа:

– 75 граммов лимонного пюре (2 лимона);

– 140 граммов сахара;

– 50 миллилитров воды;

– 10 граммов агар-агара;

– желтый краситель (по желанию).⠀ ⠀

Для меренги:

– 35 граммов яичного белка;

– щепотка лимонной кислоты;

– 35 граммов сахара. ⠀ ⠀

Для осыпания:

– 5 граммов кукурузного крахмала;

– 10 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Лимоны разрезаем пополам и на четыре части. Снимаем кожуру и пробиваем блендером. Увариваем до легкой загущения (или можно взять готовое лимонное пюре без сахара).

К получившемуся 75 граммам пюре добавляем 140 граммов сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем. Ставим на средний огонь и помешивая, доводим до кипения. Немного убавляем огонь и помешивая, держим на плите 4 – 5 минут.

Как только сироп довели до кипения, к яичному белку добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпаем 35 г сахара и взбиваем практически до пиков.

Продолжаем взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп (если есть термометр – температура сиропа должна быть 104 – 106 градусов). После того как влили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера несколько минут до густой и плотной массы.

Выкладываем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀ ⠀

Сочетаем две половинки зефира и осыпаем смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Храним в закрытом контейнере до 2-х недель.

Приятного тебе аппетита!