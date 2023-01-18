Готовить домашние зефиры совсем несложно, а получается натурально, в меру сладко. Лимон добавляет вкусности особый вкус и приятную кислинку.
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Рецепт лимонного зефира
- Время: от 4 часов до 8 часов
- Порции: 14 половинок или 7 полноценных штук.
Приготовление:
- Лимоны разрезаем пополам и на четыре части. Снимаем кожуру и пробиваем блендером. Увариваем до легкой загущения (или можно взять готовое лимонное пюре без сахара).
- К получившемуся 75 граммам пюре добавляем 140 граммов сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем. Ставим на средний огонь и помешивая, доводим до кипения. Немного убавляем огонь и помешивая, держим на плите 4 – 5 минут.
- Как только сироп довели до кипения, к яичному белку добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпаем 35 г сахара и взбиваем практически до пиков.
- Продолжаем взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп (если есть термометр – температура сиропа должна быть 104 – 106 градусов). После того как влили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера несколько минут до густой и плотной массы.
- Выкладываем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀ ⠀
- Сочетаем две половинки зефира и осыпаем смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Храним в закрытом контейнере до 2-х недель.
Приятного тебе аппетита!