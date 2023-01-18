Готувати домашні зефір зовсім нескладно, а виходить натурально, в міру солодко. Лимон додає смаколику особливого смаку та приємну кислинку.

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Спробуйте такий варіант домашніх солодощів та ви вже не повернетеся до магазинних – гарантуємо.

Рецепт лимонного зефіру

Час: від 4 годин до 8 годин

від 4 годин до 8 годин Порції: 14 половинок, або 7 повноцінних штук.

Інгредієнти для сиропу:

– 75 грамів лимонного пюре (2 лимони);

​​ – 140 грамів цукру;

​ – 50 мілілітрів води;

​ – 10 грамів агар-агару;

​ – жовтий барвник (за бажанням).⠀ ⠀

Для меренги:

​ – 35 грамів яєчного білка;

​ – дрібка лимонної кислоти;

​ – 35 грамів цукру. ⠀ ⠀

Для обсипання:

​ – 5 грамів кукурудзяного крохмалю;

​ – 10 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Лимони розрізаємо навпіл та на чотири частини. Знімаємо шкірку і пробиваємо блендером. Уварюємо до легкого загущення (або можна взяти готове лимонне пюре без цукру).

До 75 грамів пюре, що вийшло, додаємо 140 грамів цукру, воду, агар-агар, барвник і перемішуємо. Ставимо на середній вогонь і помішуючи, доводимо до кипіння. Трохи зменшуємо вогонь і помішуючи, тримаємо на плиті 4 – 5 хвилин.

Як тільки сироп довели до кипіння, до яєчного білка додаємо лимонну кислоту і починаємо збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово всипаємо 35 грамів цукру та збиваємо практично до піків.

Продовжуємо збивати, тонкою цівкою вливаємо гарячий сироп (якщо є термометр – температура сиропу повинна бути 104 – 106 градусів). Після того, як влили весь сироп, збиваємо на максимальній потужності міксера кілька хвилин до густої та щільної маси.

Викладаємо масу в кондитерський мішок із насадкою та відсаджуємо половинки зефіру на пергамент. Залишаємо при кімнатній температурі на декілька годин, а краще на ніч.⠀ ⠀

Поєднуємо дві половинки зефіру та обсипаємо сумішшю з цукрової пудри та кукурудзяного крохмалю. Зберігаємо у закритому контейнері до 2-х тижнів.

Смачного!