Обязательный элемент пасхальной корзины: как приготовить самую вкусную колбасу в духовке
30 апреля 2024, 14:58Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Пожалуй, в каждой пасхальной корзине можно найти кружочек домашней колбасы. Узнайте, как сделать ее самостоятельно.
Блюдо получится очень сочным и вкусным. Перец и чеснок придадут невероятно приятного аромата.
Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт колбасы в духовке
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 1 килограмм свинины;
– 500 граммов сала;
– 4 чайные ложки соли;
– 2 чайные ложки перца;
– 5 зубчиков чеснока;
– 200 граммов свиных кишок.
Приготовление:
- Мясо и сало нарежьте маленькими кубиками. Посолите, поперчите и добавьте немножко водички для сочности. Хорошо перемешайте.
- Свиные кишки предварительно замочите в воде и хорошо промойте.
- После этого начините их фаршем. Удобнее всего это делать на мясорубке, используя специальную насадку для колбасы.
- Края каждой колбаски завяжите узелком. Переложите колбасу в форму для выпечки и налейте туда немного воды.
- Проколите колбасу иглой во многих местах. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.