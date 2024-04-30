Обязательный элемент пасхальной корзины: как приготовить самую вкусную колбасу в духовке

30 апреля 2024, 14:58
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Источник:

Obozrevatel

Пожалуй, в каждой пасхальной корзине можно найти кружочек домашней колбасы. Узнайте, как сделать ее самостоятельно.

Блюдо получится очень сочным и вкусным. Перец и чеснок придадут невероятно приятного аромата.

Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Рецепт колбасы в духовке

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– 500 граммов сала;
– 4 чайные ложки соли;
– 2 чайные ложки перца;
– 5 зубчиков чеснока;
– 200 граммов свиных кишок.

Приготовление:

  1. Мясо и сало нарежьте маленькими кубиками. Посолите, поперчите и добавьте немножко водички для сочности. Хорошо перемешайте.
  2. Свиные кишки предварительно замочите в воде и хорошо промойте.
  3. После этого начините их фаршем. Удобнее всего это делать на мясорубке, используя специальную насадку для колбасы.
  4. Края каждой колбаски завяжите узелком. Переложите колбасу в форму для выпечки и налейте туда немного воды.
  5. Проколите колбасу иглой во многих местах. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
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Автор: Ольга Котів