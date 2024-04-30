Блюдо получится очень сочным и вкусным. Перец и чеснок придадут невероятно приятного аромата.
Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт колбасы в духовке
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Мясо и сало нарежьте маленькими кубиками. Посолите, поперчите и добавьте немножко водички для сочности. Хорошо перемешайте.
- Свиные кишки предварительно замочите в воде и хорошо промойте.
- После этого начините их фаршем. Удобнее всего это делать на мясорубке, используя специальную насадку для колбасы.
- Края каждой колбаски завяжите узелком. Переложите колбасу в форму для выпечки и налейте туда немного воды.
- Проколите колбасу иглой во многих местах. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.