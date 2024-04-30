Страва вийде надзвичайно соковитою та смачною. Перець та часник додадуть неймовірно приємного аромату.
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Рецепт ковбаси в духовці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- М'ясо та сало наріжте маленькими кубиками. Посоліть, поперчіть та додайте трошки водички для соковитості. Добре перемішайте.
- Свинячі кишки попередньо замочіть у воді та добре промийте.
- Після цього начиніть їх фаршем. Найзручніше це робити на м'ясорубці, використовуючи спеціальну насадку для ковбаси.
- Краї кожної ковбаски зав'яжіть вузликом. Перекладіть ковбасу у форму для випічки та налийте туди трохи води.
- Проколіть ковбасу голкою в багатьох місцях. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин.