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Рецепт ковбаси в духовці

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. М'ясо та сало наріжте маленькими кубиками. Посоліть, поперчіть та додайте трошки водички для соковитості. Добре перемішайте.
  2. Свинячі кишки попередньо замочіть у воді та добре промийте.
  3. Після цього начиніть їх фаршем. Найзручніше це робити на м'ясорубці, використовуючи спеціальну насадку для ковбаси.
  4. Краї кожної ковбаски зав'яжіть вузликом. Перекладіть ковбасу у форму для випічки та налийте туди трохи води.
  5. Проколіть ковбасу голкою в багатьох місцях. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин.