Колбаса домашняя в духовке: рецепт для ленивых

Домашняя колбаса – это отличная альтернатива магазинным продуктам. Ее не так трудно готовить, а если сделаете ее хотя бы раз – захотите еще и еще.

Рецепт домашней колбасы в духовке создан специально для тех, кто спешит или не имеет собственной коптильни. Приложив минимум усилий можно приготовить невероятную вкуснятину!

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Домашняя колбаса

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Невероятное блюдо / Фото pexels

– 1,5 килограмма свинины и говядины в пропорциях, лучше всего 70/30;– 125 грамм кишок;– 300 грамм сала;– соль, черный и красный перец, паприка, сушеный чеснок – по вкусу;– 10 – 12 зубчиков чеснока.

Приготовление:

Для более жирной колбасы отдайте предпочтение свинине, если же основа – говядина, то увеличьте количество сала, чтобы избежать сухости готового продукта. Очистите мясо от лишнего жира и пленок, нарежьте его на кусочки вместе с салом. Измельчите все это через мясорубку вместе с очищенным чесноком. Альтернативно можно использовать нож для измельчения. Внесите в фарш специи, тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, идеально - на всю ночь. Кишку тщательно промойте, даже если она уже предварительно обработана и упакована. Установите ее на насадку для формирования колбас и закрепите конец, проколов его иглой, во избежание застоя воздуха. Наполните кишку фаршем, избегая чрезмерного нажима, чтобы она не лопнула. Если колбаса длинная, лучше для удобства разделить ее на несколько частей. В отсутствии специальной насадки можно адаптировать пластиковую бутылку, превратив ее в конус, и использовать горлышко для наполнения кишки, помогая себе ложкой или макогоном. Завяжите концы кишок влажной нитью. Дайте колбасе отдохнуть в теплом месте на 20 – 30 минут. Выпекайте в духовке при температуре 180°C около 30 – 40 минут.