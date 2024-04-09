Колбаса домашняя в духовке: рецепт для ленивых
9 апреля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:zaxid.net
Домашняя колбаса – это отличная альтернатива магазинным продуктам. Ее не так трудно готовить, а если сделаете ее хотя бы раз – захотите еще и еще.
Рецепт домашней колбасы в духовке создан специально для тех, кто спешит или не имеет собственной коптильни. Приложив минимум усилий можно приготовить невероятную вкуснятину!
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Домашняя колбаса
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 1,5 килограмма свинины и говядины в пропорциях, лучше всего 70/30;
– 125 грамм кишок;
– 300 грамм сала;
– соль, черный и красный перец, паприка, сушеный чеснок – по вкусу;
– 10 – 12 зубчиков чеснока.
Приготовление:
- Для более жирной колбасы отдайте предпочтение свинине, если же основа – говядина, то увеличьте количество сала, чтобы избежать сухости готового продукта.
- Очистите мясо от лишнего жира и пленок, нарежьте его на кусочки вместе с салом. Измельчите все это через мясорубку вместе с очищенным чесноком. Альтернативно можно использовать нож для измельчения.
- Внесите в фарш специи, тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, идеально - на всю ночь.
- Кишку тщательно промойте, даже если она уже предварительно обработана и упакована. Установите ее на насадку для формирования колбас и закрепите конец, проколов его иглой, во избежание застоя воздуха.
- Наполните кишку фаршем, избегая чрезмерного нажима, чтобы она не лопнула. Если колбаса длинная, лучше для удобства разделить ее на несколько частей.
- В отсутствии специальной насадки можно адаптировать пластиковую бутылку, превратив ее в конус, и использовать горлышко для наполнения кишки, помогая себе ложкой или макогоном.
- Завяжите концы кишок влажной нитью. Дайте колбасе отдохнуть в теплом месте на 20 – 30 минут. Выпекайте в духовке при температуре 180°C около 30 – 40 минут.