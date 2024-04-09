Колбаса домашняя в духовке: рецепт для ленивых

9 апреля 2024, 23:55
Читати новину українською

Источник:

zaxid.net

Домашняя колбаса – это отличная альтернатива магазинным продуктам. Ее не так трудно готовить, а если сделаете ее хотя бы раз – захотите еще и еще.

Рецепт домашней колбасы в духовке создан специально для тех, кто спешит или не имеет собственной коптильни. Приложив минимум усилий можно приготовить невероятную вкуснятину!

Интересно Изысканные блюда со "Снежным крабом": 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день

Домашняя колбаса

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Невероятное блюдо / Фото pexels

Ингредиенты:
– 1,5 килограмма свинины и говядины в пропорциях, лучше всего 70/30;
– 125 грамм кишок;
– 300 грамм сала;
– соль, черный и красный перец, паприка, сушеный чеснок – по вкусу;
– 10 – 12 зубчиков чеснока.

Приготовление:

  1. Для более жирной колбасы отдайте предпочтение свинине, если же основа – говядина, то увеличьте количество сала, чтобы избежать сухости готового продукта.
  2. Очистите мясо от лишнего жира и пленок, нарежьте его на кусочки вместе с салом. Измельчите все это через мясорубку вместе с очищенным чесноком. Альтернативно можно использовать нож для измельчения.
  3. Внесите в фарш специи, тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на несколько часов, идеально - на всю ночь.
  4. Кишку тщательно промойте, даже если она уже предварительно обработана и упакована. Установите ее на насадку для формирования колбас и закрепите конец, проколов его иглой, во избежание застоя воздуха.
  5. Наполните кишку фаршем, избегая чрезмерного нажима, чтобы она не лопнула. Если колбаса длинная, лучше для удобства разделить ее на несколько частей.
  6. В отсутствии специальной насадки можно адаптировать пластиковую бутылку, превратив ее в конус, и использовать горлышко для наполнения кишки, помогая себе ложкой или макогоном.
  7. Завяжите концы кишок влажной нитью. Дайте колбасе отдохнуть в теплом месте на 20 – 30 минут. Выпекайте в духовке при температуре 180°C около 30 – 40 минут.
Какой салат приготовить на Пасху: этот вариант придется по вкусу всем гостям.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська