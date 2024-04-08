Этот салат – это не просто сочетание свежих ингредиентов, он имеет еще и непревзойденный вкус. А готовится всего за несколько простых шагов!

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Весенний салат

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Смешайте в миске оливковое масло, лимонный сок и прованские травы.
  2. Помидоры разрежьте пополам, огурец и редьку нарежьте кружочками.
  3. Все ингредиенты поместить в миску и полить приготовленной ранее заправкой.
  4. Весенний салат из редиса перед подачей посыпьте петрушкой.

Как выбрать свежий редис

При выборе редиса выберите те, что имеют твердые и гладкие корнеплоды. Они должны быть твердые на ощупь, без признаков дряблости или мягкости. Если редис продается с листьями, проверьте, свежие ли они и зеленые.