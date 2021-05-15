Можно считать, что сезон приготовления окрошки открыт, ведь на полках магазинов уже есть все необходимые продукты по умеренным ценам, а погода за окном способствует отведать прохладное жидкое блюдо.

Читайте также Рецепт домашнего соуса тартар от шеф-повара Владимира Ярославского

Окрошка – известное первое блюдо, которое подается холодным и состоит из свежих овощей и айрана или кефира. Именно эти ингредиенты и придают ему невероятный вкус и освежающий эффект.

Рецепт окрошки

  1. Отварите картофель до готовности в подсоленной воде, охладите и нарежьте на маленькие кубики.
  2. Яйца отварите в подсоленной воде около 8 минут, почистите от скорлупы и нарежьте кусочками.
  3. Смешайте мелко порезанное мясо или колбаску с картофелем, яйцами в большой кастрюле или миске.
  4. Нарежьте огурцы кубиками, редиску – кружочками.
  5. Соедините все ингредиенты и перемешайте.
  6. Для приготовления заправки соедините айран с мелко нарезанной зеленью, заправьте специями и соком лимона. Влейте заправку к овощам и перемешайте.
  7. Подавайте окрошку охлажденной. Приятного аппетита!