Можно считать, что сезон приготовления окрошки открыт, ведь на полках магазинов уже есть все необходимые продукты по умеренным ценам, а погода за окном способствует отведать прохладное жидкое блюдо.
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Окрошка – известное первое блюдо, которое подается холодным и состоит из свежих овощей и айрана или кефира. Именно эти ингредиенты и придают ему невероятный вкус и освежающий эффект.
Рецепт окрошки
- Отварите картофель до готовности в подсоленной воде, охладите и нарежьте на маленькие кубики.
- Яйца отварите в подсоленной воде около 8 минут, почистите от скорлупы и нарежьте кусочками.
- Смешайте мелко порезанное мясо или колбаску с картофелем, яйцами в большой кастрюле или миске.
- Нарежьте огурцы кубиками, редиску – кружочками.
- Соедините все ингредиенты и перемешайте.
- Для приготовления заправки соедините айран с мелко нарезанной зеленью, заправьте специями и соком лимона. Влейте заправку к овощам и перемешайте.
- Подавайте окрошку охлажденной. Приятного аппетита!