Можно считать, что сезон приготовления окрошки открыт, ведь на полках магазинов уже есть все необходимые продукты по умеренным ценам, а погода за окном способствует отведать прохладное жидкое блюдо.

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Окрошка – известное первое блюдо, которое подается холодным и состоит из свежих овощей и айрана или кефира. Именно эти ингредиенты и придают ему невероятный вкус и освежающий эффект.

Рецепт окрошки

Ингредиенты:

– отварное мясо или колбаска;

– 2 – 3 картофелины;

– 3 – 4 яйца;

– 2 свежих огурца;

– редиска на ваш вкус.

Для заправки:

– 2 л айрана;

– лимон;

– свежая зелень на ваш вкус;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус.