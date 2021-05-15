Можна вважати, що сезон приготування окрошки відкритий, адже на полицях магазинів вже є всі необхідні продукти за помірними цінами, а погода за вікном сприяє куштуванню прохолодною рідкою стравою.
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Окрошка – відома перша страва, котра подається виключно холодною та складається зі свіжих овочів та айрану або кефіру. Саме ці інгредієнти й надають їй неймовірного смаку та освіжаючого ефекту.
Рецепт окрошки
- Відваріть картоплю до готовності у підсоленій воді, охолодіть та наріжте на маленькі кубики.
- Яйця відваріть у підсоленій воді близько 8 хвилин, почистіть від шкарлупи та наріжте шматочками.
- Змішайте дрібно порізане м'ясо або ковбаску з картоплею, яйцями у великій каструлі або мисці.
- Наріжте огірки кубиками, редиску – кружечками.
- З1єднайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Для приготування заправки з'єднайте айран з дрібно нарізаною зеленню, заправте спеціями та соком лимона. Влийте заправку до овочів й перемішайте.
- Подавайте окрошку охолодженою. Смачного!