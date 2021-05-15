Можна вважати, що сезон приготування окрошки відкритий, адже на полицях магазинів вже є всі необхідні продукти за помірними цінами, а погода за вікном сприяє куштуванню прохолодною рідкою стравою.

Читайте також Рецепт домашнього соусу тартар від шеф-кухаря Володимира Ярославського

Окрошка – відома перша страва, котра подається виключно холодною та складається зі свіжих овочів та айрану або кефіру. Саме ці інгредієнти й надають їй неймовірного смаку та освіжаючого ефекту.

Рецепт окрошки

Інгредієнти:

– відварне м'ясо або ковбаска;

– 2 – 3 картоплини;

– 3 – 4 яйця;

– 2 свіжих огірки;

– редиска на ваш смак.

Для заправки:

– 2 л айрану;

– лимон;

– свіжа зелень на ваш смак;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.