Домашняя пицца имеет много преимуществ. Не нужно особых ингредиентов – можно воспользоваться тем, что уже есть в холодильнике.

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Также можно самостоятельно отрегулировать количество ингредиентов, чтобы получить именно тот вкус, который вам нравится.

Рецепт домашней пиццы

Время: 1 час

Порций: 4

Приготовление:

  • Все ингредиенты для теста соединяем и хорошо смешиваем. Вымешиваем тесто и оставляем на 40 минут в теплом месте.
  • Снова вымешиваем тесто и делим его на 4 – 6 частей.
  • Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто. Круг теста выкладываем на противень с пергаментной бумагой.
  • На сковороде немного обжариваем помидоры в собственном соку, солим, перчим и добавляем специи. Готовим до образования соуса.
  • Полим пиццу соусом, выкладываем кольца лука, колбасу, черри и посыпаем сыром.
  • Запекаем 25 минут при температуре 220 градусов.
  • Перед подачей выкладываем на пиццу рукколу.

Приятного аппетита!