Домашняя пицца имеет много преимуществ. Не нужно особых ингредиентов – можно воспользоваться тем, что уже есть в холодильнике.
Интересно Весь секрет – во фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам
Также можно самостоятельно отрегулировать количество ингредиентов, чтобы получить именно тот вкус, который вам нравится.
Рецепт домашней пиццы
Время: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Все ингредиенты для теста соединяем и хорошо смешиваем. Вымешиваем тесто и оставляем на 40 минут в теплом месте.
- Снова вымешиваем тесто и делим его на 4 – 6 частей.
- Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто. Круг теста выкладываем на противень с пергаментной бумагой.
- На сковороде немного обжариваем помидоры в собственном соку, солим, перчим и добавляем специи. Готовим до образования соуса.
- Полим пиццу соусом, выкладываем кольца лука, колбасу, черри и посыпаем сыром.
- Запекаем 25 минут при температуре 220 градусов.
- Перед подачей выкладываем на пиццу рукколу.
Приятного аппетита!