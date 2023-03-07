Домашняя пицца имеет много преимуществ. Не нужно особых ингредиентов – можно воспользоваться тем, что уже есть в холодильнике.

Интересно Весь секрет – во фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам

Также можно самостоятельно отрегулировать количество ингредиентов, чтобы получить именно тот вкус, который вам нравится.

Рецепт домашней пиццы

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты: для теста: – 500 грамм муки + 200 для посыпки;

– 5 грамм сухих дрожжей;

– 50 грамм сахара;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– щепотка соли;

– 300 миллилитров воды; для начинки: – 1 красный лук;

– банка консервированных помидоров;

– несколько помидоров черри;

– 100 грамм тертого сыра;

– 100 грамм руколы;

– 100 грамм колбасы (лучше всего – пепперони).

Приготовление:

Все ингредиенты для теста соединяем и хорошо смешиваем. Вымешиваем тесто и оставляем на 40 минут в теплом месте.

Снова вымешиваем тесто и делим его на 4 – 6 частей.

Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто. Круг теста выкладываем на противень с пергаментной бумагой.

На сковороде немного обжариваем помидоры в собственном соку, солим, перчим и добавляем специи. Готовим до образования соуса.

Полим пиццу соусом, выкладываем кольца лука, колбасу, черри и посыпаем сыром.

Запекаем 25 минут при температуре 220 градусов.

Перед подачей выкладываем на пиццу рукколу.

Приятного аппетита!