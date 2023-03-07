Домашня піца має багато переваг. Не потрібно особливих інгредієнтів – можна скористатися тим, що вже є у холодильнику.

Цікаво Весь секрет – у фрикадельках: готуємо суп із курятиною за оригінальними рецептами

Також можна самостійно відрегулювати кількість інгредієнтів, аби отримати саме той смак, який вам до вподоби.

Рецепт домашньої піци

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти: для тіста: – 500 грамів борошна + 200 для посипання;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– дрібка солі;

– 300 мілілітрів води; для начинки: – 1 червона цибуля;

– банка консервованих помідорів;

– кілька помідорів черрі;

– 100 грамів тертого сиру;

– 100 грамів руколи;

– 100 грамів ковбаси (найкраще – пепероні).

Приготування:

Усі інгредієнти для тіста з'єднуємо та добре змішуємо. Вимішуємо тісто і залишаємо на 40 хвилин у теплому місці.

Знову вимішуємо тісто та ділимо його на 4 – 6 частин.

Поверхню присипаємо борошном та розкатуємо тісто. Круг тіста викладаємо на деко з пергаментним папером.

На сковорідці злегка обсмажуємо помідори у власному соку, солимо, перчимо та додаємо спеції. Готуємо до утворення соусу.

Поливаємо піцу соусом, викладаємо кільця цибулі, ковбасу, черрі та посипаємо сиром.

Запікаємо 25 хвилин при температурі 220 градусів.

Перед подачею викладаємо на піцу руколу.

Смачного!