Домашня піца має багато переваг. Не потрібно особливих інгредієнтів – можна скористатися тим, що вже є у холодильнику.
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Також можна самостійно відрегулювати кількість інгредієнтів, аби отримати саме той смак, який вам до вподоби.
Рецепт домашньої піци
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Усі інгредієнти для тіста з'єднуємо та добре змішуємо. Вимішуємо тісто і залишаємо на 40 хвилин у теплому місці.
- Знову вимішуємо тісто та ділимо його на 4 – 6 частин.
- Поверхню присипаємо борошном та розкатуємо тісто. Круг тіста викладаємо на деко з пергаментним папером.
- На сковорідці злегка обсмажуємо помідори у власному соку, солимо, перчимо та додаємо спеції. Готуємо до утворення соусу.
- Поливаємо піцу соусом, викладаємо кільця цибулі, ковбасу, черрі та посипаємо сиром.
- Запікаємо 25 хвилин при температурі 220 градусів.
- Перед подачею викладаємо на піцу руколу.
Смачного!