Особенная рыба: как правильно приготовить дорадо
15 марта 2024, 06:40Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Дорадо – это рыба, которая известна своей вкусной мясистой текстурой и нежным вкусом. Она является популярной во многих кухнях мира, особенно – в латиноамериканской.
Дорадо имеет характерную золотисто-белую кожу с серебристым отблеском. Мясо дорадо является белоснежным, мягким и сочным, с тонким вкусом, который прекрасно сочетается с различными специями и приправами.
Интересно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами
Рецепт дорадо
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 2 совета;
– 1,5 столовой ложки соевого соуса;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 чайные ложки горчицы
– 500 грамм картофеля;
– 1 веточка свежего розмарина или 1 чайная ложка сушеного;
– 2 чайные ложки сливочного масла;
– полстакана белого вина. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготовление:
- Рыбу промойте и обсушите, с каждой стороны сделайте по три надреза ножом. Посыпьте рыбу солью внутри и снаружи.
- Выложите ее на тарелку, сбрызните соевым соусом, 2 столовыми ложками оливкового масла и лимонным соком.
- Тщательно "обмочите" рыбу в полученной смеси.
- Поместите внутрь рыбы половину зубчика чеснока, чайную ложку горчицы.
- Отставьте примерно на 1 час.
- В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Почистите и нарежьте картофель кубиками, опустите его в кипящую воду и варите примерно 13 минут.
- Слейте воду, выложите картофель на тарелку, при необходимости посолите. Посыпьте розмарином и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла, осторожно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 250 градусов (верх и низ без конвекции). Положите дорадо в форму для запекания срезом вверх, полейте маринадом, оставшимся с тарелки.
- Рядом с рыбой выложите картофель и оставшиеся зубчики чеснока, разрезанные вдоль пополам.
- Поставьте в духовку и запекайте 16 минут.
- В конце запекания можно включить гриль на минуту, чтобы кожица местами подрумянилась.
- Подавайте с кориандром, сливками, посыпанными острым перцем и кусочками лимона или лайма.