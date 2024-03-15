Дорадо имеет характерную золотисто-белую кожу с серебристым отблеском. Мясо дорадо является белоснежным, мягким и сочным, с тонким вкусом, который прекрасно сочетается с различными специями и приправами.

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Рецепт дорадо

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Как приготовить дорадоАппетитная рыбка / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Рыбу промойте и обсушите, с каждой стороны сделайте по три надреза ножом. Посыпьте рыбу солью внутри и снаружи.
  2. Выложите ее на тарелку, сбрызните соевым соусом, 2 столовыми ложками оливкового масла и лимонным соком.
  3. Тщательно "обмочите" рыбу в полученной смеси.
  4. Поместите внутрь рыбы половину зубчика чеснока, чайную ложку горчицы.
  5. Отставьте примерно на 1 час.
  6. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Почистите и нарежьте картофель кубиками, опустите его в кипящую воду и варите примерно 13 минут.
  7. Слейте воду, выложите картофель на тарелку, при необходимости посолите. Посыпьте розмарином и сбрызните 1 столовой ложкой оливкового масла, осторожно перемешайте.
  8. Разогрейте духовку до 250 градусов (верх и низ без конвекции). Положите дорадо в форму для запекания срезом вверх, полейте маринадом, оставшимся с тарелки.
  9. Рядом с рыбой выложите картофель и оставшиеся зубчики чеснока, разрезанные вдоль пополам.
  10. Поставьте в духовку и запекайте 16 минут.
  11. В конце запекания можно включить гриль на минуту, чтобы кожица местами подрумянилась.
  12. Подавайте с кориандром, сливками, посыпанными острым перцем и кусочками лимона или лайма.