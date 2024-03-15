Дорадо має характерну золотисто-білу шкіру зі сріблястим відблиском. М'ясо дорадо є білосніжним, м'яким і соковитим, з тонким смаком, який прекрасно поєднується з різними спеціями та приправами.

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Рецепт дорадо

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати дорадоАпетитна рибка / Фото unsplash

Приготування:

  1. Рибу промийте та обсушіть, з кожного боку зробіть по три надрізи ножем. Посипте рибу сіллю всередині і зовні.
  2. Викладіть її на тарілку, скропіть соєвим соусом, 2 столовими ложками оливкової олії та лимонним соком.
  3. Ретельно "обмочіть" рибу в отриманій суміші.
  4. Помістіть всередину риби половину зубчика часнику, чайну ложку гірчиці.
  5. Відставте приблизно на 1 годину.
  6. У каструлі закип'ятіть підсолену воду. Почистіть і наріжте картоплю кубиками, опустіть її в киплячу воду і варіть приблизно 13 хвилин.
  7. Злийте воду, викладіть картоплю на тарілку, при необхідності посоліть. Посипте розмарином та скропіть 1 столовою ложкою оливкової олії, обережно перемішайте.
  8. Розігрійте духовку до 250 градусів (верх і низ без конвекції). Покладіть дорадо у форму для запікання зрізом догори, полийте маринадом, що залишився з тарілки.
  9. Поруч з рибою викладіть картоплю і решту зубчиків часнику, розрізані вздовж навпіл.
  10. Поставте в духовку і запікайте 16 хвилин.
  11. В кінці запікання можна включити гриль на хвилину, щоб шкірка місцями підрум'янилася.
  12. Подавайте з коріандром, вершками, посипаними гострим перцем і шматочками лимона або лайма.