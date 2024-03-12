Поскольку треска имеет нейтральный вкус, она прекрасно сочетается с различными приправами, травами и соусами, что позволяет создавать разнообразные вкусовые сочетания. Запеченная треска с овощами – хорошая идея быстрого обеда для всей семьи.

К теме "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Рецепт трески

  • Время: 30 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. В глубокую тарелку налейте оливковое масло, добавьте продавленный чеснок и специи.
  2. Поместите рыбу в рассол и тщательно смажьте оливковым маслом и специями.
  3. Форму для запекания слегка смажьте оливковым маслом, выложите листья шпината, нарезанный перец, помидоры и палочки моркови и петрушки.
  4. Плотно заверните рыбу в фольгу и выложите к овощам.
  5. Выпекайте примерно 20 – 30 минут при 180 градусах.