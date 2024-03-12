Поскольку треска имеет нейтральный вкус, она прекрасно сочетается с различными приправами, травами и соусами, что позволяет создавать разнообразные вкусовые сочетания. Запеченная треска с овощами – хорошая идея быстрого обеда для всей семьи.
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Рецепт трески
- Время: 30 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- В глубокую тарелку налейте оливковое масло, добавьте продавленный чеснок и специи.
- Поместите рыбу в рассол и тщательно смажьте оливковым маслом и специями.
- Форму для запекания слегка смажьте оливковым маслом, выложите листья шпината, нарезанный перец, помидоры и палочки моркови и петрушки.
- Плотно заверните рыбу в фольгу и выложите к овощам.
- Выпекайте примерно 20 – 30 минут при 180 градусах.